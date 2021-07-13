Çatıda besledikleri kurbanlıkları vinçle indirdiler
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Çatıda besledikleri kurbanlıkları vinçle indirdiler

Anadolu Ajansı / Muhammad Sabir Mazhar - Haberler | Güncel

Kurbanlıkların vinç yardımıyla indirilmesi Kurbanlıklardan detaylar KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.

Kurbanlıkların vinç yardımıyla indirilmesi

Kurbanlıklardan detaylar KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor.

Çatıda besledikleri kurbanlıkları vinçle indirdiler
Çatıda besledikleri kurbanlıkları vinçle indirdiler
Çatıda besledikleri kurbanlıkları vinçle indirdiler
Çatıda besledikleri kurbanlıkları vinçle indirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammad Sabir Mazhar

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