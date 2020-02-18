Çatı katından çıkan dumanları polis ekipleri fark etti
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Çatı katından çıkan dumanları polis ekipleri fark etti

Bursa'da 4 katlı müstakil binanın depo olarak kullanılan çatı katında bulunan elektrikli fırın yangına neden oldu.

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:12
Çatı katından çıkan dumanları polis ekipleri fark etti

'da 4 katlı müstakil binanın depo olarak kullanılan çatı katında bulunan elektrikli fırın yangına neden oldu. Çatı katından çıkan dumanları şans eseri o bölgede devriye atan ekipleri fark ederek itfaiyeye verdi.


Yangın, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Akıncı Sokak üzerinde bulunan, İbrahim Yaşar Çavuşoğlu'na ait 4 katlı müstakil binanın çatı katında evde kimsenin bulunmadığı esnada elektrikli fırın alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek çatı katını sardı. Çatı katından çıkan dumanları şans eseri devriye atan polis ekipleri fark ederek itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başlarken, mahalle sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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