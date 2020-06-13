Çatı Katı Aşk dizisi konusu nedir? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? Çatı Katı Aşk fragmanı izle! Yakında başlayacak olan Çatı Katı Aşk dizisi, konusu, oyuncuları ve yayın tarihi ile izleyicilerin merak konusu odu. Peki, Çatı Katı Aşk dizisi konusu nedir? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken yeni dizi, Çatı Katı Aşk hakkında meraklı sorular soruluyor. Peki, Çatı Katı Aşk dizisi konusu nedir? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? İşte, Çatı Katı Aşk fragmanı ve detayları! ÇATI KATI AŞK DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci'nin olduğu Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Treadmanını Barkın Şenüren'in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı'ya ait Çatı Katı Aşk dizisi, samimi bir aileye giren 2 yabancı misafir ile ilgili olayları konu alıyor. Oyuncular: Furkan Andıç Burak Tamdoğan Pelin Öztekin Renan Bilek Bülent Seyran Ezgi Şenler Yiğit Kirazcı ÇATI KATI AŞK DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ÇATI KATI AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR? "Çatı Katı Aşk", 9 Temmuz Persembe20.00'de başlıyor. ÇATI KATI AŞK DİZİSİ HANGİ KANALDA? Çatı Katı Aşk dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.