Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı izle! Çatı Katı Aşk son bölüm izle Çatı Katı Aşk her perşembe Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizide Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in başrollerinde oynadığı filmin 7. böüm fragmanı haberimizde.

13 Temmuz Perşembe akşamı 6. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı haberimizde.

ÇATI KATI AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aile komedisini işleyen dizi geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir "yalan"la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin'inailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMÜ İZLE

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI

Furkan Andıç - Ateş Avcı

Ezgi Şenler - Ayşen Yılmaz

Yiğit Kirazcı - Demir Yılmaz

Nilay Deniz - Yasemin

Çetin Renan Bilek - Celal Yılmaz

Tülay Günal - Perihan Yılmaz

Bedia Ener - Saadet Yılmaz

Pelin Öztekin - Süheyla Durmaz

Bülent Seyran - Şuayip Durmaz

Burak Tamdoğan - Filozof Emin

Ebru Aykaç - Gülriz Avcı

ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE