Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas Balat'ta
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20. yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda dün akşam çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Ünlü çiftin bugünkü ilk ziyaret noktası Balat oldu
04.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:41
Balat'taki Tarihi Merkez Şekercisi'ne gelerek şekerleri tadan Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones mekanın önünde objektiflere böyle poz verdi.
Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones, tarihçi-yazar Hakan Yılmaz tarafından şekerler ve semt hakkında bilgilendirildi. İkilinin bölgedeki tarihi binaları ve& ;dini merkezleri de gezeceği öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin
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