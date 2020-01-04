Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas Balat'ta

04.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:41

Balat'taki Tarihi Merkez Şekercisi'ne gelerek şekerleri tadan Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones mekanın önünde objektiflere böyle poz verdi.

Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones, tarihçi-yazar Hakan Yılmaz tarafından şekerler ve semt hakkında bilgilendirildi. İkilinin bölgedeki tarihi binaları ve& ;dini merkezleri de gezeceği öğrenildi.



