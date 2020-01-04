Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas Balat'ta
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Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas Balat'ta

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20. yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda dün akşam çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Ünlü çiftin bugünkü ilk ziyaret noktası Balat oldu

04.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:41
Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas Balat'ta

Balat'taki Tarihi Merkez Şekercisi'ne gelerek şekerleri tadan ve Catherine Zeta- Jones mekanın önünde objektiflere böyle poz verdi.

Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones, tarihçi-yazar Hakan Yılmaz tarafından şekerler ve semt hakkında bilgilendirildi. İkilinin bölgedeki tarihi binaları ve& ;dini merkezleri de gezeceği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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