Çatalpınar'da patpat kazası: 1 ölü
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Çatalpınar'da patpat kazası: 1 ölü

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çatalpınar'da patpat kazası: 1 ölü
27.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:51

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Terimli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yeşilkeklik idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesinden ormanlı araziye yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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