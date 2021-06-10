Çatalca'mızda Spora ve Sporcuya Tam Destek
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Çatalca'mızda Spora ve Sporcuya Tam Destek

Çatalca'mızda Spora ve Sporcuya Tam Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Sporun içinden gelen sporcu kimliğiyle, gençlerle ve sporcularla olan samimi iletişimiyle aynı zamanda ilçede spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla sadece Çatalca halkımızın değil, tüm bölge halkının takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, kuruluşunu gerçekleştirdiği...

Sporun içinden gelen sporcu kimliğiyle, gençlerle ve sporcularla olan samimi iletişimiyle aynı zamanda ilçede spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla sadece Çatalca halkımızın değil, tüm bölge halkının takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, kuruluşunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor'da spor yapan genç sporcularımıza, spor malzemesi desteği sağladı.

Program Türkiye Cumhuriyeti'mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah Arkadaşlarıyla, Vatanımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Gerek sporcuların gerekse sporcu ailelerinin sevinci ve coşkusu görülmeye değerdi. Program sonunda sporcu gençler ve aileleri ilçede her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Başkanımız Mesut Üner'e teşekkürlerini arz ettiler.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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