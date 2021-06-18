Çatalca'mızda Gençlerimiz Başkanımız Mesut Üner'i Çok Seviyor
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Çatalca'mızda Gençlerimiz Başkanımız Mesut Üner'i Çok Seviyor

Çatalca'mızda Gençlerimiz Başkanımız Mesut Üner'i Çok Seviyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve projelerinin merkezine çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla ilçe halkımızın takdirini kazanan Başkanımız Mesut Üner, Halk Eğitim sürekli eğitim merkezlerinde yıl boyunca eğitim gören gençlerimizi, son eğitim günlerinde yalnız bırakmadı.

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve projelerinin merkezine çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla ilçe halkımızın takdirini kazanan Başkanımız Mesut Üner, Halk Eğitim sürekli eğitim merkezlerinde yıl boyunca eğitim gören gençlerimizi, son eğitim günlerinde yalnız bırakmadı.

Ziyaret sırasında sürekli eğitim merkezinde eğitim alan gençlerimizin, Başkanımız Mesut Üner'e gösterdiği samimi ilgi ve alaka dikkatlerden kaçmadı.

Halk Eğitim Sürekli Eğitim Merkezlerinde yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan gençleri, son eğitim günlerinde yalnız bırakmayan Başkanımız Mesut Üner yaptığı konuşmasında; "Girişimlerimizle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak, tadilatı ve restorasyonu gerçekleşen, Eski Kız Meslek Lisesinin bulunduğu yerdeki Halk Eğitim Merkezimizi ziyaret ettik. Halk Eğitim Merkezimizdeki programımız sırasında ilk ziyaretimiz el emeği ve göz nurunu ortaya koyan ilçemizdeki hanımefendiler oldu. Kendilerine başarı ve kolaylıklar diledik. Programımızın ikinci durağı ise yarınlarımızın teminatı gençlerimiz oldu. Yıl boyunca Sürekli Eğitim Merkezlerimizde Üniversite Sınavlarına hazırlanan gençlerimizin son eğitim günlerinde kendileriyle birlikte olduk. Yıl boyunca zorlu eğitim yılında büyük bir emek sarf eden tüm genç kardeşlerimize yürekten başarılar diliyoruz. Ayrıca genç kardeşlerimin ziyaretimiz sırasındaki göstermiş oldukları samimi ilgi ve alakaya çok teşekkür ederiz. Her fırsatta ifade ettik, yine hatırlatıyoruz. Çatalca'mızda eğitim, spor, kültür ve sanat hasılı her alanda projelerimizin merkezinde her zaman yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Yarınlarda da projelerimiz merkezinde gençlerimiz olmaya devam edecek. Gençlerimiz ilçemizde hayattın her zorlu mücadelesinde asla yalnız yürümeyecekler. Bu vesileyle bugün karnelerini alan tüm öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Evet her alanda olduğu gibi zorlu pandemi şartlarında çok zor bir eğitim yılı oldu. Umut ediyoruz ki, önümüzdeki yıl, okul bahçelerimizde sizlerin seslerinizi duyacağız. Yeni eğitim yılı öncesi tüm öğrencilerimize güzel bir tatil, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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Çatalca'mızda Gençlerimiz Başkanımız Mesut Üner'i Çok Seviyor - Haberler
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