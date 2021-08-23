ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR

ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe halkımıza yaşatan Başkanımız Mesut Üner, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu için gün boyunca devam edecek etkinlik programları organize etti.

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe halkımıza yaşatan Başkanımız Mesut Üner, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu için gün boyunca devam edecek etkinlik programları organize etti.

Geçen hafta Çocuk Şenliği ve Yağlı Güreşler etkinlik programlarını açıklayan Çatalca Belediyemiz, yine Başkanımız Mesut Üner'in talimatlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gün boyunca devam edecek organizasyon programını açıkladı.

Zafer Bayramı Coşkumuz Bisiklet Turuyla Başlayacak

Çatalca'mızda Zafer Bayramı coşkusu etkinlikleri saat 12. 00-17. 00 arası 35 km'lik bir güzergahta devam edecek bir bisiklet turuyla başlayacak. Bisiklet turu güzergahımız başlangıcı Cumhuriyet Meydanı başlangıç noktası olurken, karakol arkası, Topuklu Caddesi, Fetih Caddesi, İnceğiz Yolu, Hanice Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Kabakça Mahallesi Meydanı, Saray Caddesi ve Kabakça Piknik Alanı olacak. Kabakça piknik alanında ikram edilecek öğlen yemeğinin ardından, dönüş güzergahına başlanacak. Dönüş güzergahımız ise Saray Caddesi, Kabakça Meydanı, Akören Yolu ( Ağaçlı Yol ), Hanice Caddesi, İnceğiz Yolu, İnceğiz Mağaraları, Fetih Caddesi, Vezir Ferhatpaşa Caddesi, Cevdet Barın Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı olacak.

Zafer Bayramı Coşkumuz Akşam Muhteşem Bir Zafer Yürüyüşüyle Devam Edecek

Çatalca'mızda Bisiklet turuyla başlayan Zafer Bayramı coşkumuz, tüm Çatalca halkımızın katılımıyla Zafer Yürüyüşüyle devam edecek. Bando ve Şanlı Bayrağımız ile Çatalca Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimiz önünden başlayan Zafer Yürüyüşü, ilçe merkezi boyunca devam ettikten sonra Cumhuriyet Meydanında son bulacak.

Çatalca'mızda gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "ÇATALCA'MIZDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIRIZ. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Çatalca'mıza yakışır bir ortamda yaşamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Zafer Bayramımızda resmi tören programımızın ardından, önce doğa harikası ilçemizde saat 12. 00 - 17. 00 arası 35 km'lik bir güzergahta ikramlarımızın da bulunduğu Zafer Bayramı Bisiklet Turu programımızın ardından, saat 20. 00-21. 00 arası bando ve dev bayrağımız eşliğinde Zafer Bayramı Zafer Yürüyüşümüz olacak. Tüm halkımızı Zafer Bayramı coşkusuna bekliyoruz. Zafer Bayramımız şimdiden kutlu olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Vladimir Putin Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Mert Günok Ozan Tufan Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:49:08. #1.14#

title