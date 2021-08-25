ÇATALCA'MIZ SÜNNET ŞENLİĞİNE HAZIR

İlçemize kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra, organize ettiği etkinliklerle de Dünya şehri İstanbul'un etkinlikler merkezi olmaya başlayan Çatalca'mız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla yine bir etkinliğe daha hazırlık yapmaya başladı.

İlçemize kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra, organize ettiği etkinliklerle de Dünya şehri İstanbul'un etkinlikler merkezi olmaya başlayan Çatalca'mız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla yine bir etkinliğe daha hazırlık yapmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta çocuk şenliği, yağlı güreşler, İlyas Demiroğlu Güreş Salonu açılışı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri programımızı duyuran Çatalca Belediyemiz, şimdide Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla muhteşem bir sünnet şenliği etkinliği hazırladı.

Sünnet şenliği etkinliklerimiz günler öncesinden başladı. İlk etapta ailelerimiz, Çatalca Belediyemize çocukları için sünnet kayıtlarını yaptırdılar. Sonrasında ise sünnet kaydı yapılan çocuklar, sırasıyla Çatalca Belediyemiz tarafından hastaneye götürülerek sünnetleri gerçekleştirildi.

Çocuklarımızın sünnetleri tamamlandıktan sonra, sünnet şenlikleri hazırlıklarımız başladı. Sünnet şenliği etkinlikleri Karacaköy mahallemizde gerçekleşecek. Sünnet şenliği programımız dahilinde Sünnet Mevlidi, Fotoğraf Çekimi & Hediye Dağıtımı ve günün finalinde ise akşam sünnet düğünü organize ettik. Sünnet düğünümüzde sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne alacak.

Sünnet şölenimiz öncesinde açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner, "ÇATALCA'MIZDA YARINLARIMIZIN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ. İlçemizde muhteşem bir sünnet şöleni organize ettik. Önce çocuklarımızın sünnetlerini yaptırdık. Sonrasında ise muhteşem bir "Sünnet Şenliği" organize ettik. 4 Eylül Cumartesi günü Karacaköy mahallemizde "Sünnet Şenliği" etkinliğimiz Sünnet Mevlidimizle başlayacak. Şenlik boyunca tarafımızdan günün anısına fotoğraflar çekilip, dağıtımı gerçekleşecek. Çocuklarımıza hediyelerde takdim edeceğiz. Günün finalinde ise çocuklarımıza muhteşem bir sünnet düğünü hazırladık. Sünnet düğünümüzde ise sevilen sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne alacak. Her zaman ifade ettik, tekrar hatırlatıyoruz. Çatalca'mızda 7'den 77'ye tüm halkımız hayatları boyunca asla yalnız yürümeyecek. Sizleri çok seviyor ve Sünnet Şenliğimize bekliyoruz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre