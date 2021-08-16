ÇATALCA'MIZ ÇOCUK ŞENLİĞİNE HAZIR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇATALCA'MIZ ÇOCUK ŞENLİĞİNE HAZIR

ÇATALCA'MIZ ÇOCUK ŞENLİĞİNE HAZIR
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaptığı yatırımların yanı sıra, sosyal belediyeciliğin tüm güzel örneklerini Çatalca halkımıza sunan Başkanımız Mesut Üner, okulların açılmasına çok az bir süre kala yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza ile ailelerine üç gün sürecek muhteşem bir çocuk şenliği etkinlik programı hazırladı.

Yaptığı yatırımların yanı sıra, sosyal belediyeciliğin tüm güzel örneklerini Çatalca halkımıza sunan Başkanımız Mesut Üner, okulların açılmasına çok az bir süre kala yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza ile ailelerine üç gün sürecek muhteşem bir çocuk şenliği etkinlik programı hazırladı.

Okulların açılmasının hemen öncesi ve yaz tatilinin son günlerinde çocuklarımızın ve ailelerinin keyifli anlar yaşaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Başkanımız Mesut Üner, 27-28-29 Ağustos 2021 günlerinde saat 15. 00 ile 23. 00 arasında gerçekleşecek Çocuk Şenliğinde birbirinden değerli programlar hazırlattı.

Birinci günde saat 15. 00-23. 00 Çocuk oyun grupları, 15. 00-20. 00 Anne, Baba ve Çocuk Etkinlikleri, 15. 00-17. 00 Fikri Show, 18. 00-19. 30 Bebek Emekleme Yarışması ve günün finalinde 21. 00-22. 30 arasında Grup Rafadan Sahne Gösterisi Çocuk Şenliği Etkinliklerimizin programının ilk günüde yer alacak.

Neşeli ve eğlenceli geçecek programlarımızın ikinci gününde ise saat 15. 00-23. 00 Çocuk oyun grupları, 15. 00-20. 00 Anne, Baba ve Çocuk Etkinlikleri, 15. 00-17. 00 Fikri Show, 16. 30-18. 30 Börek Yarışması, 18. 00-19. 30 Boyama Etkinliği, 20. 45-21. 30 Jonglör ve Animasyon Gösterisi ve 21. 30-23. 00 arası çocukların çok sevdiği Kral Şakir, Korsanlar Diyarı gösterimde olacak.

Muhteşem çocuk şenliği programımızın üçüncü ve son gününde 15. 00-23. 00 Çocuk Oyun Grupları, 15. 00-20. 00 Anne-Baba-Çocuk Etkinlikleri, 15. 00-17. 00 arası Fikri Show, 17. 00-19. 00 Çocuklar Arası Yarışmalar ve 19. 00-20. 00 arası İlüzyonist & Ateşbaz Erkan Obüs gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Her etkinlik programında olduğu gibi programın tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen Başkanımız Mesut Üner, Kültür İşlerinden Sorumlu Meclis Üyemiz Tuba Uzun ile birlikte çocuk şenliğinin gerçekleşeceği Mehmetçik Meydanında yerinde denetimlerde bulundu. Mehmetçik Meydanındaki yerinde denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çok yakında okullarımız açılacak ve yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın yaz tatili sona erecek. İşte böylesi bir dönemde çocuklarımız ve ailelerini için üç gün sürecek etkinlik programı hazırladık. Çocuk şenliğimizde evlatlarımızın yüzü gülsün diye hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Çatalca'mıza sadece kazandırdığımız projelerle değil, hazırladığımız etkinliklerle de ilçemiz Dünya şehri İstanbul'un parlayan yıldızı olacak. Zira sizin neşeniz, bizim sevincimiz. Tüm halkımızı Mehmetçik Meydanımızda üç sürecek etkinliklere bekliyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇATALCA'MIZ ÇOCUK ŞENLİĞİNE HAZIR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:37:59. #1.14#

title