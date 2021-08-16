ÇATALCA'MIZ ÇOCUK ŞENLİĞİNE HAZIR

Yaptığı yatırımların yanı sıra, sosyal belediyeciliğin tüm güzel örneklerini Çatalca halkımıza sunan Başkanımız Mesut Üner, okulların açılmasına çok az bir süre kala yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza ile ailelerine üç gün sürecek muhteşem bir çocuk şenliği etkinlik programı hazırladı.

Yaptığı yatırımların yanı sıra, sosyal belediyeciliğin tüm güzel örneklerini Çatalca halkımıza sunan Başkanımız Mesut Üner, okulların açılmasına çok az bir süre kala yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza ile ailelerine üç gün sürecek muhteşem bir çocuk şenliği etkinlik programı hazırladı.

Okulların açılmasının hemen öncesi ve yaz tatilinin son günlerinde çocuklarımızın ve ailelerinin keyifli anlar yaşaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Başkanımız Mesut Üner, 27-28-29 Ağustos 2021 günlerinde saat 15. 00 ile 23. 00 arasında gerçekleşecek Çocuk Şenliğinde birbirinden değerli programlar hazırlattı.

Birinci günde saat 15. 00-23. 00 Çocuk oyun grupları, 15. 00-20. 00 Anne, Baba ve Çocuk Etkinlikleri, 15. 00-17. 00 Fikri Show, 18. 00-19. 30 Bebek Emekleme Yarışması ve günün finalinde 21. 00-22. 30 arasında Grup Rafadan Sahne Gösterisi Çocuk Şenliği Etkinliklerimizin programının ilk günüde yer alacak.

Neşeli ve eğlenceli geçecek programlarımızın ikinci gününde ise saat 15. 00-23. 00 Çocuk oyun grupları, 15. 00-20. 00 Anne, Baba ve Çocuk Etkinlikleri, 15. 00-17. 00 Fikri Show, 16. 30-18. 30 Börek Yarışması, 18. 00-19. 30 Boyama Etkinliği, 20. 45-21. 30 Jonglör ve Animasyon Gösterisi ve 21. 30-23. 00 arası çocukların çok sevdiği Kral Şakir, Korsanlar Diyarı gösterimde olacak.

Muhteşem çocuk şenliği programımızın üçüncü ve son gününde 15. 00-23. 00 Çocuk Oyun Grupları, 15. 00-20. 00 Anne-Baba-Çocuk Etkinlikleri, 15. 00-17. 00 arası Fikri Show, 17. 00-19. 00 Çocuklar Arası Yarışmalar ve 19. 00-20. 00 arası İlüzyonist & Ateşbaz Erkan Obüs gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Her etkinlik programında olduğu gibi programın tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen Başkanımız Mesut Üner, Kültür İşlerinden Sorumlu Meclis Üyemiz Tuba Uzun ile birlikte çocuk şenliğinin gerçekleşeceği Mehmetçik Meydanında yerinde denetimlerde bulundu. Mehmetçik Meydanındaki yerinde denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çok yakında okullarımız açılacak ve yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın yaz tatili sona erecek. İşte böylesi bir dönemde çocuklarımız ve ailelerini için üç gün sürecek etkinlik programı hazırladık. Çocuk şenliğimizde evlatlarımızın yüzü gülsün diye hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Çatalca'mıza sadece kazandırdığımız projelerle değil, hazırladığımız etkinliklerle de ilçemiz Dünya şehri İstanbul'un parlayan yıldızı olacak. Zira sizin neşeniz, bizim sevincimiz. Tüm halkımızı Mehmetçik Meydanımızda üç sürecek etkinliklere bekliyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre