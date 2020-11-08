Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

08.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:58

Çatalca'da, yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Çatalca'da, yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Kaleic¸i Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde H.G'nin cebinden 3 bin 700 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Zanlılar Mustafa U¨. ve Ozan U¨. Kemerburgaz Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 3 bin 700 lira bulundu.

Zanlıların, yerde para buldukları bahanesiyle H.G'yi durdurduğu, daha sonra kavga ettikleri izlenimi vererek cebinden parayı yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerden Mustafa U¨'nün emniyette yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından 15 kaydının bulunduğu, Ozan Ü'nün ise 4 ayrı suçtan arandığı, 4 yıldır sahte kimlikle kac¸ak olarak yas¸adıgˆı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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