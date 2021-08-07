Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Manisa Sokak'ta ormanlık alanda kuru ot ve çöp tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, evlere ve ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.
Vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel