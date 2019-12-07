Çatalca'da fabrikada yangın çıktı! Malzemeler cayır cayır yandı
İstanbul Çatalca'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
07.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:12
Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kısa sürede büyüyen yangın malzemeleri böyle küle çevirdi;
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çatalca'da fabrikada yangın çıktı! Malzemeler cayır cayır yandı
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