Çatalca'da 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı
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Çatalca'da 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı

18.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:46

Çatalca'da piknik yapmak için geldiği İnceğiz Mağaraları'nda 30 metrelik kuyuya düşen kişi, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Çatalca'da piknik yapmak için geldiği İnceğiz Mağaraları'nda 30 metrelik kuyuya düşen kişi, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik amacıyla Çatalca'daki İnceğiz Mağaraları'na gelen Hüseyin Sağlam, gezinmek için mesire alanının yukarı kısmına çıktı. Dengesini kaybeden Sağlam, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyunun içine düştü.

Hüseyin Sağlam'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu Sağlam'ı kuyudan çıkardı.

Yaralı kurtarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Çatalca'da 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Çatalca'da 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Çatalca'da 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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