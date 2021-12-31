Çataklı: "(Yılbaşı gecesi) En üst düzeyde gerekli tedbirler alınmıştır"
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)