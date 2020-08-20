Çatak'taki bıttım ağaçları fıstık ağacına dönüştürülüyor
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Çatak'taki bıttım ağaçları fıstık ağacına dönüştürülüyor

Çatak'taki bıttım ağaçları fıstık ağacına dönüştürülüyor Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak'taki bıttım ağaçlarına fıstık aşılanarak ekonomiye kazandırıyor.

20.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:46

Çatak'taki bıttım ağaçları fıstık ağacına dönüştürülüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak'taki bıttım ağaçlarına fıstık aşılanarak ekonomiye kazandırıyor.

Van'ın Çatak ilçesi Atlıhan Mahallesindeki çiftçiler, Van Büyükşehir Belediyesi'nin bıttım aşılama projesi ile ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürüyorlar. Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak projesi ile bölgede bulunan binlerce bıttım ağacına fıstık aşısı yapılacak. Aşılama çalışmalarının öncesinde 50 çiftçiye aşılama, budama, bakım ve hastalıklara karşı mücadele eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerin ardından çalışmalarda kullanılmak üzere tam donanımlı makineleri de çiftçinin hizmetine sundu. Eğitimlerin son gününde bölgeye giden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini vererek kolaylıklar diledi. Bölgede bıttım ağaçlarının yoğunluğuna dikkat çeken Yusuf Altun, ağaçların usulüne uygun bir şekilde fıstığa dönüştürülmesi ile istihdam ve ekonomiye ciddi katkı sunulacağını vurguladı. Altun, "Çiftçilerimiz geçmiş tarihlerde kendi imkanları ile aşılama yaptığında maalesef ki ürün elde edememiş. Bıttım ağaçları usulüne uygun bir şekilde Siirt fıstığı aşısı yapıldığında çok güzel verim alınıyor. Biz de bu sene Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak hazırladığımız projeyi Doğu Anadolu Projesi'ne sunduk. Projemiz kabul gördü. Bu kapsamda ilk olarak 50 çiftçimize eğitim verdik. Bu eğitimle beraber aşılama ve budama çalışmalarında kullanmak üzere makine ve alet desteğinde de bulunduk. 40 saat süren eğitimin ardından çiftçilerimiz çok büyük fayda gördüler. Bundan sonra da işin takibini yapacağız. Bölgede kalkınmaya istihdam olabilecek bir projedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da çiftçimiz bu hizmetin meyvelerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgenin tarım arazisi bakımından elverişsiz olduğunu anlatan Atlıhan Mahalle Muhtarı İdris Ertem ise hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. Arazide var olan menengiç ağaçlarını fıstığa çevirmek istediklerini fakat eğitimleri olmadığı için başarısız olduklarını aktaran muhtar Ertem, "Şuana kadar Van'da menengiç ağaçlarını aşılayan ustalarımız yoktu. Herkesin dışarıdan usta getirme imkanı olmadığı için elverişsiz bir çalışma oluyordu. İnşallah bu eğitimlerin ardından burada yetiştirilen ustalarla ilçemize Van'ımıza ve tüm ülkemize hizmet etmek istiyoruz. İyi bir gelir kaynağı olacağını düşünmekteyiz. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgede ki mevsimsel koşullar nedeniyle aşılama çalışmalarının 2021 yaz ayında başlayacağı da belirtildi.

Çatak'taki bıttım ağaçları fıstık ağacına dönüştürülüyor

Kaynak: İHA

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