Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor
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Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor

18.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:50

Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor Van'ın Çatak ilçesinde görüntü kirliliği ve tehlike arz eden metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıktırılıyor.

Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde görüntü kirliliği ve tehlike arz eden metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıktırılıyor.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hacı Osman Mahallesi Çatak-Van kara yolu kenarında bulunan metruk yapıların yıkımı yapıldı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yıkım çalışmasını Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur ile yerinde izledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılan, yangın ve göçme tehlikesi bulunan ve çevre ile toplum güvenliği için riskli olup, görüntü kirliliği oluşturan metruk binaları, ilçemizde oluşturulan komisyon ile belirleyip kayıt altına aldıktan sonra yıkıyoruz. İlçemizin daha güzel bir görüntüye kavuşması için, hiçbir metruk yapı kalmayana dek yıkımlarımız devam edecek" dedi.

Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor
Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor
Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor
Çatak'ta metruk binalar teker teker yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK

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