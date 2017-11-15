Çatak'ta Mega Proje Start Aldı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacak Mega Proje'nin startını verdiklerini söyledi.



Çatak ilçesini modern bir görünüme kavuşturacak Mega Proje'nin startı verildi. 27 bin metrekare alanda uygulanacak projede ilk beton törenle döküldü. Çatak çayının ıslah edilerek, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar ve köprülerle yeni bir görünüme kavuşturulmasını sağlayacak ve 4 milyon 578 bin liraya mal olacak proje, 2018 'de tamamlanacak.



Göreve atandıktan sonra Çatak'ta hayal bile edilemeyecek hizmetleri vatandaşlara sunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçenin merakla beklediği Mega Projeyi hayata geçiriyor. Gerekli incelemelerin tamamlanması ve kaynağın da temin edilmesinin ardından, Çatak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın ortak yürüteceği 4 milyon 578 bin liralık proje kurbanlar kesilip dualar edilerek yapılan törenle start aldı. Projenin, Çatak çayının ıslah edilmesi aşamasındaki ilk bölümüne duvar örülmesi için temele beton döküldü.



"Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz"



Rafting, halkoyunları ekiplerini gösterileri ile başlayan temel atma töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, hizmet anlamında verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini belirterek, "Biz göreve geldiğimizde insan merkezli hizmetler yapma gayreti içine girdik. Bunun için çok önemli adımlar attık. Ayrıca Çatak'ın modern bir ilçe görünümüne kavuşması için de farklı projeleri hayata geçirdik. İşte bu projelerin en önemlisi Mega Projemizdi. Bugün projemize start vermenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Bu projemiz tamamlandığında Çatak'ımız çok farkı bir görünüme kavuşacak. Doğal güzelliği ve tarihiyle ön planda olan ilçemiz modern görünümüyle de insanların ilgi odağı olacak ve cazibe merkezi haline gelecekti." dedi.



Konuşmaların ardından kurban kesilip dualar okundu. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akgül ile protokol temele ilk betonu döktü.



Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Başkan Yardımcısı Murat Okan, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, kurum müdürleri, yüklenici firma sahipleri ve vatandaşlar katıldı. - VAN