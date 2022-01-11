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Çatak'ta karla mücadele çalışması

Çatak'ta karla mücadele çalışması
AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel

Çatak Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ilçede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ilçede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezindeki ana cadde ve ara sokaklarda çalışma yapan belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları da temizliyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçede karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Şeylan, "Kar yağışıyla araçlarımız ve saha personelimiz, kırsal mahallelerimizde, ana yollarda, ara sokaklarda ve kamu binalarının önünde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları için seferber oldu. Vatandaşımızın olumsuzluklardan etkilenmemesi ve sıkıntı yaşamaması için ekiplerimiz sahada." dedi.

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AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri

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