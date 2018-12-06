Çatak'ta Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

Çatak ilçesinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM) düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen, yaptığı konuşmada, kadının hayatlarındaki yerine değindi.

Bütün insanların eşit olduğunun altını çizen Türkmen, şöyle konuştu:

"Bizim tarihimizde kadına hep insan muamelesi yapıldı. Biz kadına hiçbir zaman insanlığın altında muamele yapmadık. Peygamber efendimiz dönemine kadar gidelim, bakın bin 500 yıl öncesinden bahsediyorum. Peygamber Efendimiz kadınlara ayrı okul kurar, erkeklere ayrı okul kurardı. Kadın okumaz diyen zihniyete bunu bir sorun. Peygamber efendimizin eşlerinin tamamı öğretmendir. Diğer kadınlara İslam'ı öğretirler, ahlakı öğretirler, eğitim verirdiler. Kadın çalışır, okur kadın güçlüdür. Kadın güçlüyse erkek güçlüdür, güçsüz bir kadın güçsüz bir aile demektir. Aile reisi bizde erkektir. Güçsüz bir kadın güçsüz bir reis demektir."

Etkinliğe Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, SYDV Müdürü Aydın Babur ve ADEM'deki kadınlar katıldı.