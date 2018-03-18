Çatak'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü, düzenlenen törenle anıldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çanakkale Zaferinin; tarihten silinmek istenen bir milletin, yokluk ve imkansızlıklara rağmen, iman gücüyle vatanını canı pahasına koruduğunu gösteren bir destan olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale; dili, rengi, etnik kökeni farklı ancak kader birliği yapmış vatan evlatlarının şehit düştüğü, kendi cenaze namazlarını kıldıkları yerdir. Çanakkale Zaferi; Türk'ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim, iman ve iradesini, tüm dünyaya göstermiş olması açısından oldukça önemli olan bir zaferdir. Bu destanın her satırında isimsiz kahramanlar ve insanlık onuru vardır. Bu uğurda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümünde vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Muhammed Sait Aydın Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından katılımcılara üzüm hoşafı ve ekmek ikramı ile devam eden program, İlçe Müftüsü İlhan Günay tarafından şehitler için dualar okunması, şehit ailelerin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kamu kurum ve kuruluş amirleri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - VAN