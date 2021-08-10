Çatak Belediye Başkanı Şeylan, yeni yapılan yoldaki asfalt çalışmalarını inceledi

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçeye bağlı 5 mahalle ve mezralarının ulaşımını sağlayacak yeni yolun asfalt çalışmalarını inceledi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçeye bağlı 5 mahalle ve mezralarının ulaşımını sağlayacak yeni yolun asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediye ekipleri, ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı ve Sugeldi mahalleleriyle mesafenin kısaltılmasını sağlayacak yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Zeril Deresi bölgesinde devam eden çalışmaları inceleyen Şeylan, ekiptekilerle sohbet etti, bilgi aldı.

Kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Şeylan, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Bilmez'in talimatları doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı Daire Başkanlığı ekiplerince, nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolumuzda vatandaşlarımızın tozdan, çamurdan kurtulması için zeminine dolgu yapılan yolda sıcak asfalt serimine başlandı. Çatak'ta hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş