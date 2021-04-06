Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde yürekler bir kez daha Yavi Şehitleri için attı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde yürekler bir kez daha Yavi Şehitleri için attı. Yavi'de bölücü terör örgütü PKK tarafından 28 yıl önce şehit edilen 33 kişi için bugün toprakla tam 33 fidan buluşturuldu.

Yavi Şehitliği'nde düzenlenen etkinliğe Çat Kaymakamı Mustafa Karali Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, Çat Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya Belediye Meclis Üyeleri, Şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin anısına fidan dikme etkinliğinin ardından etkinlik daha sonra Yavi Anadolu Lisesinde devam etti. Yavi Şehitleri adına okulda oluşturulan kütüphanenin açılışını yapan protokol, Yavi Şehitleri'nin aradan kaç yıl geçerse geçsin unutulmayacaklarının mesajını verirken, 33 şehidin isminin yer aldığı kütüphanede incelemelerde de bulunuldu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu'nun her bir karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını hatırlattı. Başkan Yaşar, "Biz şehitlerimiz için asla 'ölü' diye bir tanımlama yapamayız. Onlar, Ayet-i Kerime'de de belirtildiği üzere diridirler ve Hakk'ın katında rızıklandırılmışlardır" dedi.

Yavi'de bundan 28 yıl önce yaşanan vahşetin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain yüzünün bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yaşar, "Yavi'de katledilen savunmasız insanlar, bu milletin evlatlarıydı, bu milletin parçalarıydı. Her birisini rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Melik Yaşar, Yavi Şehitleri Kütüphanesi'nin, Yavi'de yaşananların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağını belirterek, "Bu kütüphane sayesinde çocuklarımız milli ve manevi hassasiyetleri yüksek bireyler haline gelecek ve Yavi Şehitleri tarihin her döneminde hatırlanacak, hep yad edilecek" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi
Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi
Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi
Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çat'ta Yavi Şehitleri için 33 fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:16:10. #1.14#
title