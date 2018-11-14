Çat, Özkan Yıldırım'ı Bağrına Bastı

Mart 2019 yerel seçimleri öncesi uzun yıllar Ak Parti'de değişik kademelerde görev yapan eski gençlik kolları İl Başkanı Özkan Yıldırım Çat ilçe Belediye Başkan aday adalığı için müracaatını yaptı.

31 mart yerel seçimleri öncesi Ak Parti eski gençlik kolları Başkanı Özkan Yıldırım Çat belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. son olarak Tarım Kredi kooperatifleri Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yapan Yıldırım, aday adaylığı müracaatı için gittiği ilçede vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı. Aday adaylığı müracaatı öncesi esnaf gezisi yapan ve vatandaşlar ile sohbet eden Özkan Yıldırım daha sonra Ak Parti Çat ilçe Başkanlığına geçti. Burada ilçe Başkanı Yavuz Yaşa ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen yıldırım, bir süre partililer ile sohbet etti. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğu gözlenen yıldırım teşkilat mensuplarına yaptığı konuşmasında "Belediyeciliği Dünya ya gösteren önderimiz liderimiz Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir belediye için Aday oldum. "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder." Hizmet bir yarış işidir. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Makam ve mevki değil ülkeme ve milletime hizmet için aday adayı oldum. Öncelikle Ak partiye gönül vermiş dava arkadaşlarımın aday adayıyım. Görev verilirse tüm Çat halkının adayıyım. Gönül belediyeciliği yapacağız. yapılacak bütün yatırım ve hizmetler halkımızın onayıyla yapılacaktır. Belediyemizin kapısı halkımızın evinin kapısı olacaktır. Bizler partice büyük bir aileyiz. Partimizde bir çok aday adayı arkadaşımız olacaktır. Şüphesiz ki bütün arkadaşlarımızın amacı ak partimizin ak hizmetlerini Çat ilçesine tanıtmak olacaktır. Ben şimdiden bütün aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görev kime verilirse verilsin adayın arkasında duracağıma ekibim ve şahsım adına söz veriyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiğim sözü ile konuşmamı sonlandırıyorum. "Eğer AK Partiliyim diyorsak bizlere durmak, Duraksamak, Gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, Gönül kırmak, Medeniyetimize ve kültürümüze mugayir herhangi bir davranış içinde olmak haramdır."dedi.

İlçe Başkanı Yavuz Yaşa da amaçlarının çat ilçesinde Ak Partiyi kazandırmak olduğunu belirterek tüm aday adaylarına başarılar diledi. Konuşmaların ardından ise Özkan Yıldırım aday adaylık dosyasını İlçe Başkanı Yavuz Yaşa'ya teslim etti. - ERZURUM