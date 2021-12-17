Çat heyeti, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti - Haberler
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Çat heyeti, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti

Çat heyeti, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, misafir ettiği Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyete hem Körfez'in hem de Kocaeli'nin doğal güzelliklerini gezdirdi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, misafir ettiği Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyete hem Körfez'in hem de Kocaeli'nin doğal güzelliklerini gezdirdi.

Erzurum ve Çat derneklerinin yöneticilerinin de katıldığı ziyaretler kapsamında önce Körfez'in güzelliklerini gezen heyet, daha sonra Kocaeli turu yaptı. Başkan Şener Söğüt, misafirlerini Ormanya'ya götürdü. Burada doğal güzellikler içerisinde yapılan projeyi çok beğenen heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kocaeli'de dört mevsimin bir arada yaşandığı belirterek, "Körfez'in tarihi ve doğal güzellikleri sonrası Kocaeli'nin önemli güzelliklerini de görme fırsatı yakaladık. Ormanya gerçekten çok güzel bir proje" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Çat heyeti, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti

Çat heyeti, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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