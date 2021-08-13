Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim

Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çat Belediyesi zabıta ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Çat Belediyesi zabıta ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Market, bakkal, lokanta, kuaför ve kasapları denetleyerek esnafın hijyen konusunda daha dikkatli olmaları istenirken lokanta önlerinde ve kasapların çevresinde çevre temizliği konusunda esnafı uyardılar. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler hakkında açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Çat Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olacağız. Zabıta ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halk sağlığı bizim için birinci sırada gelmektedir. Temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden istenilen seviyeye getirilmesi halkımızın daha temiz ve güzel ortamda gönül rahatlığıyla hizmet almalarını sağlanması amaçlanmaktadır. Denetimlerde standartlara uyanlara da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim
Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Süreyya Yalçın Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:44:57. #1.14#

title