Cash Out 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cash Out 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cash Out 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cash Out 2 konusu, özeti ve Cash Out 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cash Out 2 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Cash Out 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cash Out 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Cash Out 2 konusu nedir, Cash Out 2 oyuncuları kimler ve Cash Out 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.
CASH OUT 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Usta hırsız Mason, çaldığı paralar ve kız arkadaşı Amelia ile rüya gibi bir hayat yaşarken, Amelia'nın kaçırılmasıyla rüyadan uyanır. Amelia'yı kaçıranlar Mason'dan ultra güvenlikli, soyulması neredeyse imkânsız bir kumarhaneyi soymasını isterler. Aynı zamanda FBI ve kumarhanedeki paraları isteyen rakip çeteler de Mason'un peşindedir. Mason, soygunu gerçekleştirip hayatının aşkını kurtarabilecek midir?
CASH OUT 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gina Gershon
John Travolta
Natali Yura
Kelly Greyson
Lukas Haas
Joey Shear
Quavo
Joel Cohen
Daniel Louis Rivas
Jeff Sapp
Demi Castro
Abigail Spear
Danny Pardo
CASH OUT 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
2025yılı yapımı Cash Out 2 filmi ABD'de çekildi.