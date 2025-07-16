Cash Out 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cash Out 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Cash Out 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cash Out 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Cash Out 2 konusu nedir, Cash Out 2 oyuncuları kimler ve Cash Out 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

CASH OUT 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Usta hırsız Mason, çaldığı paralar ve kız arkadaşı Amelia ile rüya gibi bir hayat yaşarken, Amelia'nın kaçırılmasıyla rüyadan uyanır. Amelia'yı kaçıranlar Mason'dan ultra güvenlikli, soyulması neredeyse imkânsız bir kumarhaneyi soymasını isterler. Aynı zamanda FBI ve kumarhanedeki paraları isteyen rakip çeteler de Mason'un peşindedir. Mason, soygunu gerçekleştirip hayatının aşkını kurtarabilecek midir?

CASH OUT 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gina Gershon

John Travolta

Natali Yura

Kelly Greyson

Lukas Haas

Joey Shear

Quavo

Joel Cohen

Daniel Louis Rivas

Jeff Sapp

Demi Castro

Abigail Spear

Danny Pardo



CASH OUT 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2025yılı yapımı Cash Out 2 filmi ABD'de çekildi.