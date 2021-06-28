CAS, Beşiktaş'ı reddetti
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CAS, Beşiktaş'ı reddetti

CAS, Beşiktaş'ı reddetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu.

UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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