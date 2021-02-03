Çarşı Pazar filmi konusu nedir? Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir?
Hayatını hamamda kese yaparak kazanan, saf ve iyi niyetli Kahraman'ın başından geçen olayların konu edildiği Çarşı Pazar filmi, izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Çarşı Pazar filmi konusu nedir? Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir?
Hayatını hamamda kese yaparak kazanan, saf ve iyi niyetli Kahraman'ın başından geçen olayların konu edildiği Çarşı Pazar filmi, izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Çarşı Pazar filmi konusu nedir?Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...
ÇARŞI PAZAR FİLM KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Muharrem Gülmez
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2015 (93 dk)
Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma
Senaryo: Murat Kepez, Sıla Çetindağ
Yapımcı Firma: Boyut Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Pinema
ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.
Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destek toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen: Muharrem Gülmez
Erdem Yener-Kahraman, Tellak
Ayhan Taş-Cemil Berber
Elif Nur Kerkük-Bahar
İlker Aksum-İmam
Doğa Konakoğlu-Hayri
Deniz Oral-Çaycı Mahmut
Muharrem Gülmez-Tuncay
Deniz Özerman-Gülcan