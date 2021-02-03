Çarşı Pazar filmi konusu nedir? Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir?
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Çarşı Pazar filmi konusu nedir? Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir?

03.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:34
Çarşı Pazar filmi konusu nedir? Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir?

Hayatını hamamda kese yaparak kazanan, saf ve iyi niyetli Kahraman'ın başından geçen olayların konu edildiği Çarşı Pazar filmi, izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Çarşı Pazar filmi konusu nedir? Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir?

Hayatını hamamda kese yaparak kazanan, saf ve iyi niyetli Kahraman'ın başından geçen olayların konu edildiği Çarşı Pazar filmi, izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Çarşı Pazar filmi konusu nedir?Çarşı Pazar oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...

ÇARŞI PAZAR FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Muharrem Gülmez

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Sıla Çetindağ

Yapımcı Firma: Boyut Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Pinema

ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.

Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destek toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.

ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Muharrem Gülmez

Erdem Yener-Kahraman, Tellak

Ayhan Taş-Cemil Berber

Elif Nur Kerkük-Bahar

İlker Aksum-İmam

Doğa Konakoğlu-Hayri

Deniz Oral-Çaycı Mahmut

Muharrem Gülmez-Tuncay

Deniz Özerman-Gülcan

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