Çarşamba Tb Myo ile Sigortacılar İş Birliği Protokolü İmzaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ile Samsun Sigorta Acenteleri Derneği (SSAMSAD) arasında bankacılık ve sigortacılık programı öğrencilerine yönelik, ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel iş birliği faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ile SSAMSAD Başkanı Serdar Yıldız, Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törenle imza attı.

"Nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefimiz için önemli bir adım"

Üniversite-sektör iş birliğinin önemi üzerinde duran Müdür Prof. Dr. İsmail Aydemir, amaçlarının sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydemir, protokolle bu anlamda önemli bir adım attıklarını belirterek, benzer iş birliklerinin farklı sektörlerle artarak devam edeceğini ifade etti. Aydemir, verdikleri destek için başta Başkan Serdar Yıldız olmak üzere SSAMSAD yönetimine teşekkür etti.

"Başarılı öğrencilere iş imkanı sunacağız"

SSAMSAD Başkanı Serdar Yıldız da, "Samsun Sigorta Acenteleri Derneği olarak Sayın Prof. Dr. İsmail Aydemir ile birlikte imzaladığımız iş birliği protokolüyle birlikte sektör temsilcileri olarak Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda derslere katılarak uygulama örneklerini paylaşacağız. Poliçelerin doldurulmasıyla ilgili sık karşılaşılan sorunları paylaşıp doğrusunu öğrencilere uygulamalı olarak göstererek hataların en aza indirilmesi için çaba göstereceğiz. Protokolün bir başka amacı da çocuklarımıza staj konusunda yardımcı olabilmek. Çünkü yaz dönemlerinde arkadaşlarımız staj yerleri bulmakta zorlanıyorlar. Biz meslektaşları olarak yardımcı olacağız. ve bu stajlarında başarılı olan öğrencilere, protokol çerçevesinde iş imkanı sunmaya çalışacağız" dedi.

İmza töreninde SSAMSAD üyeleri Sedat Urkaya, Mahmut Yurt, İsmayil Uçar ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hakan Can Altunay ve Öğr. Gör. Turgay Yavuzarslan, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz, Öğr. Gör. Mürsel Kan da hazır bulundu - SAMSUN