Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın
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Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın

10.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:09
Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çarşamba Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında kamyonet kasası imalatçısı İsmail Cömert'e ait iş yerinin önündeki trafo henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Trafo patlaması sonrası çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. - SAMSUN

Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın
Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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