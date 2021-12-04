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Çarşamba ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Çarşamba ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Sezer (50) idaresindeki 55 AFM 460 plakalı kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Aydoğmuş (27) yönetimindeki 55 ZP 863 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Aydoğmuş, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Çarşamba ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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