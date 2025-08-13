Çarşamba hangi diziler var? 13 Ağustos Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 AĞUSTOS
16:45 Kim Gitsin?
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "İstanbul Başakşehir-Viking"
21:15 UEFA Süper Kupa Özel
22:00 UEFA Süper Kupa Final Karşılaşması "PSG - Tottenham"
00:15 Gönül Dağı