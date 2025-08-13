Çarşamba hangi diziler var? 13 Ağustos Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 AĞUSTOS

16:45 Kim Gitsin?

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "İstanbul Başakşehir-Viking"

21:15 UEFA Süper Kupa Özel

22:00 UEFA Süper Kupa Final Karşılaşması "PSG - Tottenham"

00:15 Gönül Dağı