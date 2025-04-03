Çarşamba günleri boykot günü mü olacak? Son dönemde Türkiye genelinde artan sosyal farkındalık kampanyaları ve tüketim boykotları, bu sorunun daha sık sorulmasına neden oldu. Özellikle 2 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılan alışveriş boykotu, "Çarşamba günleri boykot günü mü olacak?" sorusunun gündeme taşınmasına yol açtı. Peki, Çarşamba günleri boykot günü mü olacak?

ÇARŞAMBA GÜNLERİ BOYKOT GÜNÜ MÜ OLACAK?

2 Nisan 2025'te, üniversite öğrencilerinin öncülüğünde başlatılan ve çeşitli kesimlerden destek gören bir tüketim boykotu gerçekleştirildi. Bu boykot kapsamında, katılımcılar bir gün boyunca alışveriş yapmayarak ekonomik bir mesaj vermeyi hedefledi. Bazı işletmeler de bu çağrıya destek vererek o gün kapılarını kapattı.