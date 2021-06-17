Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim sürecinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim sürecinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

"Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türkiye'de ilk kez uyguladığımız proje ile yarışmaları elektronik ortamda düzenledik ve elektronik ortamda değerlendirdik." diyen Özdemir, "Gerçekleştirmiş olduğumuz yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vermek için toplandık. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçmiş olsak bile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm yarışmalarımızı düzenledik. Yarışmalara katılım gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyorum." ifadesinde bulundu.

Özdemir, konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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Çarşamba'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Haberler
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