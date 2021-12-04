Çarşamba'da kivi üreticilerine organik gübre desteği

Çarşamba ilçesinde Meyve Üreticileri Birliği üyesi olan kivi üreticilerine organik gübre desteği gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği binası önünde gerçekleştirilen programda, ilçede kivi üretimine önem verdiğini, ilçede hiç üretim yokken kivi üretimi olması adına çabaladığını söyledi.

Fındığa alternatif olabilmesi için çok uğraş verdiklerini ve bugünlere kadar geldiklerini vurgulayan Öztürk, "İlçe bazında Türkiye birincisiyiz ama il bazında Türkiye ikincisiyiz. Kivinin önü açık. Alternatif ürün olarak yola çıktık, şu an 3 bin dönümü aşmış durumdayız. İnşallah kivi üretiminde Türkiye birincisi de olacağız. Büyükşehir Belediyemize de verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de Çarşamba Ovası'nda fındığa alternatif olarak kivi üretimini teşvik edici çalışmalara başladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin bu konuda kendilerine büyük destek verdiğini, bundan sonra da çalışmalarının devam edeceğini anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ise uzun yıllardır tarımsal faaliyetler alanında çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Tarım bizim geleceğimizdir ve geleceğimize yapmak anlamında bu desteklerimizi gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de ürettiği ürünlerle ülkemize katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Çiftçi örgütleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem taşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de desteklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ziraat yüksek mühendisi Hicran Çıkış Kanca, kivi üretimine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kivi Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaşması Projesi'ne 2017 yılında başladıklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak kivi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması adına fide dağıtımı yaptıklarını anlatan Kanca, "Çarşamba'da 45 dekar alanla bu yola çıktık. Kivi yetiştiriciliğine daha farklı olarak ne şekilde destek olabiliriz diye düşünürken, üreticimize organik gübre dağıtımını gerçekleştirmeyi planladık. Kivi gerçekten değerli bir ürün. Bunun her sene artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlyas Sezgin ile kivi üreticilerinin katıldığı programda konuşmaların ardından üreticilere organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi.