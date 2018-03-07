Çarşamba'da Kan Bağışı Kampanyası

Çarşamba ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 599 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenledikleri kampanyanın başarılı geçtiğini söyledi.

Bayram, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nın da kan bağış kampanyasına olan ilgiyi arttırmış olabileceğini dile getirerek, "Kan sürekli bir ihtiyaç ve öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük bir duyarlılıkla kan bağışında bulunuyorlar. Kendilerine Türk Kızılayı adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yahya Torun da öğrenci ve velilerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan' da Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulunarak bağışlar hakkında bilgi aldı.