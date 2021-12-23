Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcu İbrahim Halil Amşe'yi (35) iş yerinde tabancayla vurarak öldüren T.Y. (20) ile ona yardım ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

?Olay, 17 Aralık günü akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi'ndeki 1'inci Cadde'de meydana geldi. Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası kuyumcu İbrahim Halil Amşe, çarşaf giyip, dükkanını basan silahlı kişi tarafından öldürüldü. Olayın ardından saldırgan kaçtı.

Bu arada olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı Görüntülerde T.Y., çevreyi kolaçan ettikten sonra kuyumcu dükkanına gidiyor. Kapının kilitli olduğunu fark eden T.Y., iş yeri sahibinden açmasını istiyor. İbrahim Halil Amşe'nin kapıyı açması ile şüpheli içeri girip silahını çıkarıyor. Çıkan arbedede T.Y., kuyumcuyu vurup kaçıyor.