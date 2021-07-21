Carrefour bayramda açık mı? CarrefourSA bayramda kapalı mı, kaç gün kapalı?

Kurban Bayramı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş resmi tatile girdi. Bu nedenle marketlerin de çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Carrefour bayramda açık mı?

Carrefour bayramda açık mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramda marketler açık mı sorusu en çok araştırılan konular arasında. Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı olduğu için BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma durumu da inceleniyor. Peki Bayramda BİM açık mı? Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

CARREFOUR BAYRAMDA AÇIK MI?

CarrefourSA marketler Kurban Bayramı tarihleri boyunca bölgesel olarak kapalı olacak. Ancak CarrefourSA sanal market üzerinden online olarak sipariş verilebilecek.

BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ 2021

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma