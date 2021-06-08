ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Deniz Koç yaralandı.

DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Deniz Koç yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Şeyma Nurten, yerde yatan yaralıyı görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Şeyma Nurten yönetimindeki 34 GM 1966 plakalı otomobil, önünde giden Deniz Koç yönetimindeki 81 ABM 003 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Aracından inen Şeyma Nurten, yaralanan sürücüyü görünce ağladı.

Deniz Koç, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza anı, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mustafa Er Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI BOĞULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:42:53. #1.14#

title