Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu
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Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu

31.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:49
Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu

Adana'da bir kadın sürücü, elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüye çarptıktan sonra yardıma koşup gözyaşlarına boğuldu. Sürücü, kadının bir anda karşısına çıktığını söylerken, yaralı annesine bakmaya gelen 18 yaşındaki genç elektrikli bisikletteki hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak (23) yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, Mücahitler Caddesi'nden ilerlerken caddeden karşıya geçmek isteyen Songül Yiğit'in (39) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu.

Bisikletliyle çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu

KOŞARAK YANINA GİTTİ

Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ise yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bisikletliyle çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu

BİRDEN YOLA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı. Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi'nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.

ANNESİNİN ARACINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu arada annesine araba çarptığını öğrenip olay yerine gelen Ali İlhami Yiğit (18) elektrikli bisikleti hasarlı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesinin durumunun ağır olduğunu düşünen Yiğit'i babası ve çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Yiğit bisikletin başında bir süre ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, görgü şahitlerinin ve kadın sürücünün ifadesini aldı.

Bisikletliyle çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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