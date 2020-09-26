Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı
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Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı

26.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:09

Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas - Erzincan karayolu Toptancılar sitesi mevkiinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 58 AB 127 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 71 yaşındaki M.A.E 'ye çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adamın saçlarının araç camında kalmasıysa dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı
Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı
Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı
Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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