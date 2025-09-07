Haberler

Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor?

Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak yeni yarışmacı bu akşam şeflerin kararıyla belli olacak. Yedek listede yer alan adaylar arasından seçilecek isim, jüri değerlendirmesinin ardından ana ekibe dahil edilerek yarışmaya devam etme şansı yakalayacak. İzleyicilerin en çok merak ettiği konu ise "7 Eylül MasterChef bölümünde ana kadroya kim girdi, yedeklerden hangi yarışmacı seçildi?" sorusu oldu. İşte MasterChef Türkiye'de ekibe katılan son isim…

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor. Bu akşam, elenen bir yarışmacının yerine kadroya yeni bir isim dâhil edilecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda açıklanacak bu isim, MasterChef macerasını sürdürmeye hak kazanacak. Peki, 7 Eylül tarihli bölümde ana ekibe giren yarışmacı kim oldu, yedekler arasından hangi isim seçildi? Detaylar haberimizde…

MASTERCHEF'TE KİM VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununda mağlup olan kırmızı takım, kendi arasında dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta zorlu bir mücadele verdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Sezer, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor?

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GEÇTİ?

7 Eylül 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, yedeklerden ana ekibe katılacak yarışmacı henüz açıklanmadı. Şeflerin değerlendirmesiyle belirlenecek olan yeni isim, bu akşam ekranlarda netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi

Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi

İsrail'i şok eden saldırı o ülkeden geldi!
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Evi yakıp eşyaları sokağa attı! Linçten son anda böyle kurtuldu
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.