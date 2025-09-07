Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor?

Yayın gününe az bir süre kala "Çarpıntı", paylaşılan son fragmanıyla heyecanı zirveye taşıdı. Reyhan'ın kızının ölümünün ardından yaşadığı derin acıyı yansıtan sahneler izleyenleri sarsarken, Aslı'nın annesine yönelttiği sert sözler hikâyedeki gerilimi artırıyor. Tanıtımın finalinde ise Aslı'nın Reyhan'a sarılması, iki karakter arasında duygu dolu anlara sahne olarak izleyicilere yoğun bir dram atmosferi yaşatıyor. Çarpıntı dizisinin çekim mekânı ise merak konusu oldu.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda hem usta isimler hem de genç oyuncular bir araya geliyor. Kadroda şu isimler yer alıyor:

• Sibel Taşçıoğlu

• Kerem Bürsin

• Deniz Çakır

• Lizge Cömert

• Şerif Sezer

• Pınar Çağlar Gençtürk

• Ogün Kaptanoğlu

• Okan Çabalar

• Helin Elveren

• Mehmet Fatih Obuz

• Ceren Taşçı

• Şevval Kaya

• Asya Kasap

• Gürberk Polat

• Işıl Dayıoğlu

• Reşit Berker Enhoş

BAŞLICA KARAKTERLER

• Tülin Alkan – Sibel Taşçıoğlu

• Hülya Güneş – Deniz Çakır

• Aslı Güneş – Lizge Cömert

• Aras – Kerem Bürsin

KARDEŞLER

• Sezin – Helin Elveren

• Murat – Mehmet Fatih Obuz

ALKAN AİLESİ

• Biricik Alkan – Asya Kasap

• Selim Alkan – Ogün Kaptanoğlu

• Figen Alkan – Şerif Sezer

• Meryem Alkan – Pınar Çağlar Gençtürk

DİĞER KARAKTERLER

• Okan – Okan Çabalar

• Emre – Gürberk Polat

• Emel – Ceren Taşçı

• Melisa (Melike) – Şevval Kaya

• Yardımcı Roller – Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU

"Çarpıntı", kalp yetmezliği ile mücadele eden genç bir kadın olan Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) hayat mücadelesini merkezine alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışırken hem maddi sıkıntılarla hem de duygusal yüklerle yüzleşiyor. Aslı'nın geçirdiği kalp nakli ise yalnızca onun yaşamını değil; aynı zamanda iki farklı ailenin kaderini ve aralarındaki dengeleri değiştiriyor.

Gerçek bir hikâyeye dayanmayan dizi, organ nakli, kalp yetmezliği ve sosyal farklılıklar gibi toplumsal açıdan önemli meseleleri işleyerek izleyiciyi hem düşündürüyor hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

ÇARPINTI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarpıntı dizisinin çekimleri İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Üsküdar, Kuzguncuk, Beykoz ve Beşiktaş gibi semtler, hikâyeye gerçekçi bir atmosfer kazandırıyor. Dizideki hastane sahneleri ise Anadolu Yakası'nda kurulan özel platolarda çekiliyor.