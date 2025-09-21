Çarpıntı 2. bölüm tek parça izleme linki var mı?

Star TV'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu yapımın senaryosu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'den oluşan güçlü bir kalem ekibi tarafından yazılıyor. "Çarpıntı", ilk bölümüyle Pazar akşamı ekrana gelecek. Dizinin ikinci bölümünü ise izleyiciler tek parça halinde yayınlanan bağlantı üzerinden takip edebilecek.

ÇARPINTI DİZİ KONUSU

Çarpıntı, kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dramatik yaşam öyküsünü merkezine alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışırken hem ekonomik hem de duygusal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Hikâye, Aslı'nın nakil yoluyla aldığı yeni kalbin ardından başlayan ikinci hayatını, aileler arasında doğan çatışmaları ve beklenmedik aşkları ekrana taşıyor.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle nakil bekleyen Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la birlikte mütevazı bir yaşam sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'in ağır sözleri genç kızı derinden sarsar ve fenalaşmasına yol açar. O sırada köklü ve zengin Alkan Ailesi'nin kızı Melike, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeder. Bu kayıp, özellikle anne Reyhan başta olmak üzere tüm aile için büyük bir yıkım olur.

Aslı, hastanede gözlerini açtığında artık Melike'nin kalbiyle yaşamaktadır. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'ya sahip çıkmaya çalışırken; Hülya, kızına hayat veren bu kalbin Alkanlara ait olduğunu öğrenince farklı duygulara kapılır. Bu durum anne-kız arasında gerilim yaratırken, Alkanların oğlu Aras ise Aslı'nın varlığını kabul etmekte zorlanır. Ancak bu karşı duruş, ikili arasında sürpriz bir yakınlaşmanın başlangıcına dönüşür.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu ekibinde; Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Okan Çabalar, Ogün Kaptanoğlu, Helin Elveren, Ceren Taşçı, Mehmet Fatih Obuz, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi birbirinden deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor.

ÇARPINTI 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Çarpıntı dizisinin bölümleri, Star TV'nin resmi dijital platformları üzerinden tek parça halinde izleyicilerin erişimine sunulmaktadır.