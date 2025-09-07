Çarpıntı 1.bölüm tek parça izleme linki var mı?

Ekran yolculuğuna sayılı günler kala "Çarpıntı", paylaşılan yeni tanıtımıyla merak ve heyecanı en üst noktaya taşıdı. Reyhan'ın kızının ölümünden sonra yaşadığı derin acıyı yansıtan çığlıkları izleyicileri derinden sarsarken, Aslı'nın annesine yönelttiği sert sözler tansiyonu iyice yükseltiyor. Tanıtımın son sahnesinde Aslı'nın Reyhan'a sarılması ise iki karakter arasında duygu dolu anlara sahne oluyor.

ÇARPINTI DİZİ KONUSU

Çarpıntı, kalp yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) etkileyici hikâyesini konu ediniyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışırken hem maddi hem de manevi engellerle yüzleşen güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor. Hikâye, Aslı'nın aldığı kalple birlikte şekillenen yeni hayatını, ailelerin çatışmalarını ve beklenmedik bağların doğurduğu aşkları anlatıyor.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Çarpıntı" dizisinin 1. bölüm hikâyesi şöyle gelişiyor: Kalp rahatsızlığı bulunan ve nakil listesinde yer alan Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'in sözleri onu derinden sarsar ve fenalaşmasına neden olur. Aynı zamanda varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkanların kızı Melike, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Özellikle annesi Reyhan için bu kayıp büyük bir yıkıma dönüşür.

Aslı gözlerini hastanede açtığında, Melike'nin kalbiyle yeniden hayata tutunur. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'yı koruyup kollamaya başlarken, Hülya ise kızına can veren kalbin Alkan ailesinden gelmesini bir şans kapısı olarak görür. Bu durum anne-kız arasında gerilim yaratırken, ailenin oğlu Aras ise Aslı'ya karşı mesafeli ve soğuktur. Ancak zamanla bu çatışma, ikili arasında farklı bir bağın başlangıcına dönüşecektir.

ÇARPINTI OYUNCULARI KİM?

Dizinin geniş ve güçlü oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

ÇARPINTI 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME

Çarpıntı dizisinin tüm bölümleri Star TV'nin resmi yayın platformlarından tek parça olarak izlenebilmektedir.