Caroline'den yeşilçam tadında pozlar

Caroline'den yeşilçam tadında pozlar

Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Caroline Yılmaz, yeni albümü için Yeşilçam tadında fotoğraflar çektirdi.

Caroline'den yeşilçam tadında pozlar

Göster Göster şarkısı ile bu yazın hitlerinden birine imza atan Caroline, Sezen Aksu imzalı ve yine Ozan Doğulu'nun aranjesini yaptığı Kusura Bakma'nın albüm fotoğrafları için objektiflere poz verdi.

Fotoğrafçı Raşit Algül'ün objektiflerine poz veren Caroline Yılmaz, Yeşilçam konseptiyle objektif karşısına geçti. Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken Caroline tam bir Yeşilçam hayranı ve kliplerinde de, fotoğraflarında da Yeşilçam filmlerini tema olarak kullanıyor..

Kaynak: Bültenler
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