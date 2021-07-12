Carole Hakko kimdir? Carole Hakko kaç yaşında, neden öldü?
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Carole Hakko kimdir? Carole Hakko kaç yaşında, neden öldü?

Carole Hakko kimdir? Carole Hakko kaç yaşında, neden öldü?
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"Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko, pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Peki, Carole Hakko kimdir? Carole Hakko kaç yaşında, neden öldü?

Çevresinde gerçek bir iyilik meleği olarak bilinen Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi. Carole Hakko kimdir? Carole Hakko kaç yaşında, neden öldü?

CAROLE HAKKO KİMDİR?

Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine "Bir Dilek Tut" derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı olan Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko'dan boşanmıştı.

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