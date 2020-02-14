ÇARO Başkanı Müşterioğlu "37. Holiday &Spa Expo Fuarı"na katıldı

14.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:49

"Güzel ilişkiler ve iş birlikleriyle döneceğiz"

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde gerçekleştirilen ve Balkanlar'ın önemli turizm fuarlarından biri olan "37. Holiday &Spa Expo Fuarı"na katılan Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu, Avrupa'da yılın müzesi yarışmasında final aşamasına kalan Troya Müzesi, batık ve dalış turizmi ve İstanbul ile mesafeyi kısaltacak Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale'nin Balkan ülkeleri için yükselen bir değer olduğunu dile getirdi.

"Geçmişten gelen ortak bağlarımız ve kültürel değerlerimiz üzerine kurduğumuz güzel ilişkiler ve iş birlikleriyle döneceğiz" ifadeleri ile Balkan ülkelerinden gelecek turist sayısında artış hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Müşterioğlu, "Rus Medya grubu ve acenteleri ile başlattığımız Çanakkale'mizin uluslararası alanda tanıtma çalışmalarımızı balkan ülkeleri özelinde de sürdüreceğiz" dedi.

"ÇANAKKALE BULGARLAR İÇİN TAMAMEN FARKLI VE YENİ BİR DESTİNASYON"

Balkanlar'ın önemli turizm fuarlarından biri olan fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan ve gözlemlerini aktaran Başkan Müşterioğlu, "Çanakkale Bulgarlar için tamamen farklı ve yeni bir destinasyon. Çanakkale'yi keşfetmek için çok heyecanlı olduklarını gözlemledik. Son dönemde Çanakkale turizmine damgasını vuran Avrupa'da yılın müzesi yarışmasında final aşamasına kalan Troya Müzemizin yanı sıra Gelibolu Tarihi Yarımadası, şehir merkezindeki Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi ve Deniz Müzesi'nin de yoğun olarak dikkatlerini çektiğini gözlemledik. Yine Çanakkale Cephesine tanıklık etmiş Çanakkale Boğazı'mızda ziyaretçileri bekleyen dünyada eşi benzeri olmayan batıklarımız ve dalış turizmi hakkında bilgilendirme yaptık.Burada yaptığımız görüşmelerde, Bulgaristan'dan ülkemize gelen yolda tercih edilen güzergah olan Edirne ve İstanbul ile Çanakkale'mizin, Boğazı Köprüsü ve bağlantı yollarıyla, arasındaki mesafenin yaklaşık 2,5 saate ineceği ve günübirlik dahi şehrimizi ziyaret edebilecekleri bilgisini paylaştık. Kendilerini, Mavi Bayraklı plajları, Troya, Assos, Parion Antik Kentleri gibi tarihi 6500 yıl öncesine dayanan, doğası ve yaşayan kültürü ile cazibe merkezi güzel şehrimize davet ettik. Çanakkale'nin sadece şehir merkezi olarak değil her köşesiyle tüm ilçeleriyle büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını hissettirdik" dedi.

"GÜZEL İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİKLERİYLE DÖNECEĞİZ"

Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan standları ile de görüşmelerin gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Başkan Müşterioğlu, açıklamasına, "Geçmişten gelen ortak bağlarımız ve kültürel değerlerimiz üzerine kurduğumuz güzel ilişkiler ve iş birlikleriyle döneceğiz. Öte yandan, Bulgaristan fuarında Bulgaristan standlarının yanı sıra fuarda standları bulunan Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan standları ile görüşmeler gerçekleştirdik" ifadeleri ile devam etti.

"ÇALIŞMALARIMIZI BALKAN ÜLKELERİ ÖZELİNDE DE SÜRDÜRECEĞİZ"

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası olarak Rus turistlerin, tarih, coğrafya, kültür ve gastronomi turizmi açısından, Çanakkale bölgesine çekilmesi noktasında yoğun çalışmalara devam ettiklerini de aktararak sözlerine son veren Başkan Müşterioğlu, "Önümüzdeki süreçte Rus Medya grubu ve acenteleri ile başlattığımız Çanakkale'mizin uluslararası alanda tanıtma çalışmalarımıza balkan ülkeleri özelinde de sürdüreceğiz. Rus basın grubu ile çok etkili ve verimli bir çalışma gerçekleştirdik ve kendi medyalarında Çanakkale ve Balıkesir'den övgü ile bahsettiler. Önümüzdeki ay Rus turizm acentelerini aynı rota üzerinde ağırlayacağız. Aynı şekilde Balkan ülkeleri ile tanıtım çalışması hazırlayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler